На Ровненской АЭС отключили на ремонт один из энергоблоков
Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Энергоблок №1 Ровненской АЭС (ВВЭР-440) отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта (ППР), рассчитанного на 45 календарных дней, сообщила во вторник пресс-служба НАЭК "Энергоатом".
Как отмечается в сообщении, энергоблок был отключен 6 января в 10:23 в соответствии с графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины и в соответствии с согласованной заявкой.
В настоящее время в работе находятся три энергоблока Ривненской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2 430 МВт, проинформировала пресс-служба.
Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.
Как отметила пресс-служба, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.
Ровненская АЭС расположена на северо-западе Ровненской области в Вараше. На ней эксплуатируются четыре энергоблока.
"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.