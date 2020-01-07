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На Ровненской АЭС отключили на ремонт один из энергоблоков

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Энергоблок №1 Ровненской АЭС (ВВЭР-440) отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта (ППР), рассчитанного на 45 календарных дней, сообщила во вторник пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Как отмечается в сообщении, энергоблок был отключен 6 января в 10:23 в соответствии с графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины и в соответствии с согласованной заявкой.

В настоящее время в работе находятся три энергоблока Ривненской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2 430 МВт, проинформировала пресс-служба.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Как отметила пресс-служба, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Ровненская АЭС расположена на северо-западе Ровненской области в Вараше. На ней эксплуатируются четыре энергоблока.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Украина Ровненская АЭС Энергоатом

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