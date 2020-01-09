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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Немецкий перестраховщик оценил ущерб от стихийных бедствий в 2019 году в $150 млрд

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Совокупный ущерб, который стихийные бедствия и антропогенные катастрофы нанесли мировой экономике в прошлом году, составил порядка $150 млрд, свидетельствуют данные Munich Re.

Это примерно совпадает со средним показателем за последние 30 лет с поправкой на инфляцию, отмечается в ежегодном обзоре крупнейшей в мире перестраховочной компании. В 2018 году ущерб составлял $186 млрд, а максимум в $354 млрд был зафиксирован в 2011 году и связан с землетрясением "Тохоку" в Японии.

Из общего объема убытков было застраховано всего чуть более трети - на $52 млрд. Это обусловлено, в том числе, значительным ущербом от наводнений, страхование от которых не так широко распространено в большинстве промышленных стран, как от рисков, связанных с ураганами.

Данный показатель совпадает со средним уровнем за последнее десятилетие. Это свидетельствует о том, что большая часть рынка остается незастрахованной, особенно в развивающихся странах.

В прошлом году в мире произошло 820 природных катастроф, в результате которых погибли около 9 тыс. человек. В 2018 году 850 бедствий унесли жизни 15 тыс. человек. Средний показатель за десять лет составляет 660 катастроф и 37,4 тыс. погибших, за тридцать лет - 520 и 51,6 тыс.

Наиболее существенный ущерб экономике в 2019 году принесли два тайфуна, пронесшихся по территории Японии осенью, "Хагибис" и "Факсай" - соответственно на $17 млн и $9,1 млн. Совокупные потери страховщиков из-за их разрушительного воздействия также стали максимальными в минувшем году - $10 млн и $7 млн соответственно.

Далее по размеру нанесенного ущерба следуют бушевавший в Азии в августе тайфун "Лекима" ($8,1 млн), а также наводнения летом в Индии ($7 млн) и в Китае ($6,2 млн). Однако доля застрахованной собственности в этих странах невелика, по этому по размеру страховых исков с третьей по пятую позиции в 2019 году заняли ураган "Дориан" и штормы в США в мае и октябре.

Munich Re Германия

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