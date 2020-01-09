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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Иран пообещал украинским экспертам доступ к данным для выяснения причин авиакатастрофы

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Президент Ирана Хасан Рухани заверил президента Украины Владимира Зеленского, что Тегеран будет предоставлять украинским экспертам оперативный доступ ко всем необходимым данным для установления причин авиакатастрофы украинского пассажирского самолета в Тегеране.

Как сообщает пресс-служба украинского президента, в телефонном разговоре с Рухани Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана в результате крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Крушение украинского самолета в Иране

Зеленский отметил, что украинская сторона уже начала работу, приобщившись к расследованию причин катастрофы, и выразил надежду на содействие в проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования. Иранская сторона заверила его в возможности полноценного взаимодействия для проведения объективного расследования и установления причин трагедии, отмечается в сообщении.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 из столицы Ирана в Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - Германии и Великобритании.

Иран Украина Хасан Рухани Владимир Зеленский Boeing 737-800

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