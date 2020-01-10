Глава МИД Франции допустил появления ядерного оружия у Ирана в ближайшие два года

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в пятницу, что если Иран не будет соблюдать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе, то через год или два при желании сможет разработать атомное оружие.

Об этом Ле Дриан рассказал в эфире радиостанции RTL.

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников подписали СВПД, однако в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении экономических санкций против Тегерана. В связи с этим Иран провел поэтапное сокращение своих обязательств по СВПД.

В январе 2020 года Иран объявил о пятом, финальном шаге по отходу от договоренностей по СВПД. "Иран окончательно откажется от ограничений по ядерной сделке, прежде всего касающихся числа центрифуг. Таким образом иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений в части производства, включая мощности по обогащению, процентное соотношение и количество обогащенного урана, а также исследования в этой области и дальнейшее развитие программы", - говорилось в распространенном заявлении правительства страны.

При этом отмечалось, что Тегеран продолжит свое сотрудничество с МАГАТЭ и вернется к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, если санкции в отношении страны будут сняты и учет интересов Ирана будет гарантирован.