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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

Суд Швейцарии отклонил жалобу РФ на решение о выплате $82 млн украинским компаниям

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию России на решение арбитража в Женеве, согласно которому Россия должна выплатить более $80 млн в качестве компенсации за убытки в результате присоединения Крыма к РФ, сообщает swissinfo.ch.

Суд оставил в силе решение арбитража в Женеве, который обязал Россию выплатить 80 млн швейцарских франков или около $82,1 млн 12 украинским компаниям в качестве компенсации за убытки, понесенные ими в результате конфискации их активов в Крыму, говорится в сообщении.

Отмечается, что два соответствующих судебных решения были опубликованы в четверг - суд отклонил апелляции российского государства в связи с решениями, вынесенными Международным арбитражным судом в Женеве в апреле 2019 года. К примеру, в одной из апелляций Россия утверждала, что женевский судебный орган не подходит для вынесения решения по этому делу, поскольку тем самым он определяет статус Крыма. Также Москва назвала неприменимыми аргументы украинских фирм, утверждавших, что они в данном случае подпадают под действие соглашения между правительствами России и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года. Согласно этому документу, Украина и РФ не должны экспроприировать инвестиции, вложенные инвесторами другой страны, без своевременной выплаты справедливой компенсации.

Ресурс отмечает, что в 2015 году в Постоянную палату третейского суда в Гааге за возмещением убытков обратились 12 украинских компаний, в частности "Укрнафта", подавшая первый иск, и еще 11 украинских предприятий, подавших второй иск. Часть этих компаний была ранее связана с группой компаний Игоря Коломойского. Палата назначила двух арбитров, а те выбрали председателем своей группы Габриэль Кауфманн-Колер из Женевы, поэтому разбирательство оказалось перенесенным в Швейцарию.

Швейцария РФ Украина

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