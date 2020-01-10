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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

Финляндия начнет патрулировать границу с РФ с воздуха

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Финские пограничники усилят контроль с воздуха на восточной границе, сообщает портал телерадиовещания Yle.

Как отмечается, на финляндско-российской границе начнется регулярное патрулирование на самолетах и вертолетах.

Особое внимание будет уделяться лесным зонам на востоке и севере страны. "Это те районы, откуда часть пограничников перевели в южные пункты пропуска", - отмечает Yle.

Таким образом финские власти борются с нелегальной иммиграцией.

Финляндия РФ

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