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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

Кандидат в президенты США Уильямсон вышла из предвыборной гонки

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Писательница Марианна Уильямсон объявила о долгосрочном завершении участия в предвыборной гонке перед выборами президента 2020 года, пишет в пятницу американская газета The Washington Post.

"Я продолжала принимать участие в гонке, чтобы воспользоваться любой возможностью донести нашу позицию", - отметила Уильямсон.

Писательница добавила, что не хочет "мешать прогрессивному кандидату" победить в предвыборной гонке, потому она "приостановила свою политическую кампанию".

Она подчеркнула, что готова поддерживать кандидата от демократов, который будет объявлен на съезде партии в июле.

Уильямсон официально заявила о желании баллотироваться на пост президента в январе 2019 года.

Выборы США пройдут в ноябре 2020 года. Главным претендентом на роль кандидата от Демократической партии и в то же время соперником Дональда Трампа выступает Джо Байден.

США Марианна Уильямсон

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