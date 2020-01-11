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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

Туркменские авиалинии с 10 января временно приостанавливают полеты над Ираном

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - "Авиакомпания "Туркменистан" с 10 января временно приостановила выполнение международных рейсов над Ираном, сообщает в субботу туркменское информационное агентство ОРИЕНТ.

Такое решение, как уточняется, принято на очередном заседании Совета по безопасности агентства "Туркменховаеллары" (Туркменские воздушные линии) с целью обеспечения безопасности полетов в гражданской авиации.

Данное решение, отмечается в сообщении, касается как транзитных авиарейсов, так и полетов с посадкой в аэропортах Ирана. В этой связи Акционерное общество открытого типа "Авиакомпания "Туркменистан" временно приостановило выполнение международных рейсов с 10 января 2020 года по маршруту Ашхабад - Абу-Даби - Ашхабад и с 13 января 2020 года по маршруту Ашхабад - Дубай - Ашхабад.

Туркменистан Иран

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