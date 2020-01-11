Что случилось этой ночью: суббота, 11 января

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Иранские военные признали, что по ошибке сбили украинский лайнер. Министр иностранных дел Ирана официально принес извинения. Причиной фатальной ошибки назвали человеческий фактор.

– СБ ООН принял резолюцию о продлении гумпомощи Сирии. Сроки поставок помощи продлили на полгода. Количество КПП, через которые происходят поставки, сократили в два раза.

– Суд Абхазии отменил результаты президентских выборов. Действующий президент Хаджимба опротестует решение суда. Оппозиция требует, чтобы он сразу покинул свой пост.

– ВМС США огласили свою версию сближения с российским кораблем в Аравийском море. По мнению американских военных, разведывательный корабли из России совершил агрессивный маневр в отношении эсминца из сопровождения авианосца "Гарри Трумэн".

– ЦСКА победил "Баварию" в Евролиге. Армейцы занимают пятое место по итогам прошедших матчей.