Во время российских учений в Казахстане обломки ракеты упали за пределами полигона

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Актюбинской области Казахстана во время плановых учений российских военных обломки ракеты упали за пределами арендованного полигона, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

Согласно сообщению, инцидент произошел 9 января. "Взрыва не было. В районе падения в Байганинском районе Актюбинской области жертв и разрушений нет. Ситуация опасности для населения не представляет", - отметили в Минобороны.

В оборонном ведомстве пояснили, что пуск ракет с использованием объектов на территории Казахстана проводился согласно годовому плану и графику проведения учений.

На месте работают специалисты, обстоятельства происшествия будет устанавливать казахстанско-российская комиссия при акимате Актюбинской области.