Землетрясение магнитудой 4,7 вызвало панику среди жителей Стамбула
Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Недалеко от Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,7, спровоцировавшее панику среди местных жителей, сообщает в субботу турецкая газета Hurriyet.
Очаг землетрясения залегал на глубине 18 км и находился в Мраморном море недалеко от побережья района Силиври провинции Стамбул.
О пострадавших или разрушениях не сообщается.
В августе 1999 года в районе Мраморного моря произошло землетрясение магнитудой 7,5. Тогда погибли 17,5 тыс. человек.