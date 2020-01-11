Землетрясение магнитудой 4,7 вызвало панику среди жителей Стамбула

Стамбул. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Недалеко от Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,7, спровоцировавшее панику среди местных жителей, сообщает в субботу турецкая газета Hurriyet.

Очаг землетрясения залегал на глубине 18 км и находился в Мраморном море недалеко от побережья района Силиври провинции Стамбул.

О пострадавших или разрушениях не сообщается.