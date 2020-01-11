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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

Землетрясение магнитудой 4,7 вызвало панику среди жителей Стамбула

Землетрясение магнитудой 4,7 вызвало панику среди жителей Стамбула
Стамбул. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Недалеко от Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,7, спровоцировавшее панику среди местных жителей, сообщает в субботу турецкая газета Hurriyet.

Очаг землетрясения залегал на глубине 18 км и находился в Мраморном море недалеко от побережья района Силиври провинции Стамбул.

О пострадавших или разрушениях не сообщается.

В августе 1999 года в районе Мраморного моря произошло землетрясение магнитудой 7,5. Тогда погибли 17,5 тыс. человек.

Турция Стамбул

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