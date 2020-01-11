В дикую природу вернут столетнюю черепаху, помогшую сохранить свой вид

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Эспаньольскую слоновую черепаху по имени Диего вернут в дикую природу на Галапагосские острова после завершения программы по спасению вида, сообщает в субботу телеканал BBC News.

В программе, которая была запущена в 1960-е годы, участвовали еще 13 самцов галапагосских черепах. В результате получилось вывести более двух тысяч особей, а сам Диего, которому сейчас сто лет, обзавелся потомством примерно из 800 черепах.

Слоновая, или галапагосская черепаха является эндемичным видом для Галапагосских островов. Существует несколько подвидов, некоторые из них спасти не удалось. Так, в 2012 году умер последний представитель абингдонских черепах Одинокий Джордж, которому было около ста лет. Специалисты пытались получить от него потомство через скрещивание с другими подвидами, но эксперимент не удался.

Численность слоновых черепах к 1970-м годам сократилась примерно до трех тысяч особей из-за уничтожения человеком и изменения среды обитания. К началу XXI века насчитывалось примерно 20 тысяч особей слоновых черепах, но вид остается уязвимым.