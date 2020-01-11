В Ираке убит оператор видеоагентства Ruptly

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Ираке погиб стрингер видеоагентства Ruptly, принадлежащего телеканалу RT.

"В Ираке неизвестные вооруженные люди убили нашего стрингера-оператора Саафа Гали", - написала главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале в субботу.

По ее словам, он активно снимал для видеоагентства Ruptly материалы в регионе. Симоньян заверила, что RT поможет семье погибшего.

Никакой дополнительной информации об обстоятельствах смерти Гали она не представила.