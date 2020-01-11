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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

Следы пыток обнаружены у заключенных украинской колонии

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Мониторинговая группа секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека обнаружила у осужденных Алексеевской колонии №25 телесные повреждения, а сами заключенные пребывают в угнетенном состоянии, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"По моему поручению мониторинговая группа секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека завершила проверку Алексеевской колонии №25, где с 8 января введен особый режим из-за конфликта между персоналом учреждения и группой осужденных. Одному из осужденных, из-за пыток которого и произошел конфликт, были нанесены ожоги в области ягодиц и анального отверстия. Указанные повреждения были зафиксированы медицинской документацией только после вмешательства офиса омбудсмена", - написала Денисова в своем телеграм-канале.

Украинский омбудсмен сообщила, что передала информацию по всем зафиксированным фактам в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

Кроме того, она поручила представителю уполномоченного в восточных областях систематически посещать осужденных с целью предотвращения дальнейшего морального и физического давления на них.

По словам Денисовой, это дело находится на ее личном контроле.

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