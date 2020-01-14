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В четырех федеральных землях Германии началась крупная операция против исламистов

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Немецкая прокуратура проводит масштабную операцию против исламских радикалов, во вторник утром ведомство сообщило, что обыски проходят сразу в четырех федеральных землях.

"В рамках следственных действий генпрокуратуры Берлина по подозрению в подготовке серьезного преступления, угрожающего безопасности государства (ИФ - терроризм), выданы ордера на обыск в Берлине, Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Тюрингии", - говорится в твиттере ведомства.

По информации таблоида Bild, сотрудники правоохранительных органов ищут чеченцев-исламистов. В Бранденбурге задержан один человек, еще двое задержаны в Берлине.

Другие подробности пока не сообщаются.

Германия

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