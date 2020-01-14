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Полиция установила, кто шесть лет подбрасывал деньги жителям деревни в Дареме

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В деревне Блэкхолл-Колльери в графстве Дарем неизвестный с 2014 года оставлял крупные сумммы денег на видных местах, люди исправно сдавали деньги в полицию. В январе 2020 года полицейские выяснили, что деньги подбрасывали два мецената, которые хотели помочь деревне и нуждающимся, сообщает ВВС News.

Эти два человека связались с полицией, объяснили свои мотивы, но попросили сохранить их анонимность. Они объяснили, что неожиданно получили много денег и хотели часть из них потратить на добрые дела. Они старались оставить деньги на виду и там, где их могут найти нуждающиеся, в том числе пенсионеры. В ряде случаев они ждали неподалеку, чтобы проследить, что деньги подберут.

Один из меценатов - женщина - сказала, что один житель деревни когда-то ей помог, она почувствовала эмоциональную связь с Блэкхолл-Колльери в целом и решила "отплатить за доброту".

С 2014 года пакеты с деньгами в Блэкхолл-Колльери находили не меньше 12 раз. В пакетах были купюры по 20 фунтов, обычно на общую сумму в 2000 фунтов. Их находили на видных местах, иногда на мостовой. Всего за эти годы в деревне было подброшено 26 000 фунтов. Те, кто находил деньги, в соответствии с законом, сдавали их в полицию. Если владелец находки не объявляется, через некоторое время полиция возвращает пакет нашедшему.

В полиции Дарема заявили, что все найденные пакеты с деньгами уже вернули тем, кто их нашел. Констебль Джон Форстер заявил, что очень рад, что тайна этих находок разрешилась и что за этими деньгами не стоит ничего криминального. Он поблагодарил меценатов за то, что они вышли на связь с полицией, а жителей деревни - за честность.

Дарем Великобритания Блэкхолл Колльери

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