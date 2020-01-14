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В Панамском канале введут новые сборы из-за исторически низкого уровня воды

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Администрация Панамского канала вводит новые сборы за проход судов в связи с исторически низким уровнем воды в озере Гатун, которое является основным источником воды для заполнения канала.

Речь идет о дополнительном сборе за проход судов длиной более 125 футов (38 метров), а также о сборе в размере от 1% до 10% от общей платы, который будет зависеть от уровня воды в озере.

Новые тарифы будут применяться с 15 февраля, сообщается на сайте администрации.

Администрация также сокращает до 27 количество слотов, доступных для бронирования.

Прошлый год стал пятым самым засушливым за последние 70 лет. Количество осадков было на 20% ниже среднего исторического уровня. Из-за повышения температуры испарение воды выросло на 10%.

Администрация канала обещала увеличить инвестиции в проекты, нацеленные на улучшение его водоснабжения.

Панамский канал

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