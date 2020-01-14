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Россиянин осужден в Белоруссии на 14 лет за попытку провоза 13 кг гашиша

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Гражданин России осужден судом в Гродненской области Белоруссии на 14 лет лишения свободы в колонии усиленного режима за попытку провоза через госграницу республики 13 кг гашиша, сообщили в Госпогранкомитете (ГПК).

Приговор вступил в законную силу, добавили в ГПК. Как рассказали в ведомстве, в мае 2019 года в пункте пропуска "Брузги" гродненские пограничники задержали россиянина, следовавшего из Польши на автомобиле Lexus.

"32-летний иностранец своим поведением вызвал подозрение у пограничного наряда, и его автомобиль был направлен на углубленный досмотр. Опасения оказались не напрасны: в порогах и бампере автомобиля были обнаружены свертки с веществом темно-коричневого цвета", - сообщили в ГПК. Экспертиза показала, что это вещество оказалось гашишем, добавили в ведомстве.

По информации ГПК, кроме того, автомобиль россиянина, 7 тыс. евро и 95 тыс. российских рублей, которые иностранец имел при себе в момент совершения преступления, были конфискованы.

Всего в 2019 году гродненскими пограничниками было изъято более 14 килограмм наркотических средств и психотропных веществ.

Гродненская область Белоруссия Госпогранкомитет

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