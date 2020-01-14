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Гражданин Грузии с гранатой и огнестрельным оружием пытался прорваться в Азербайджан

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - МВД Грузии сообщает о произошедшем во вторник инциденте с захватом в заложники пограничника на одном из участков грузино-азербайджанской границы.

Мужчина, угрожая огнестрельным оружием и ручной гранатой, попытался заставить грузинского пограничника дойти с ним до одного из несогласованных с Азербайджаном участков государственной границы, сообщает ведомство.

По данным МВД, преступник во время инцидента несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия. Пограничникам удалось разоружить и задержать мужчину, который оказался гражданином Грузии.

Он был задержан по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и взятии в заложники.

МВД Грузии в связи с инцидентом поблагодарило азербайджанских коллег за эффективное сотрудничество. Другие детали произошедшего ведомство не уточняет.

Ряд грузинских СМИ сообщают, что инцидент произошел недалеко от расположенного на спорном участке границы древнего грузинского монастырского комплекса Давид Гареджи.

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