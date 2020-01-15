Рухани назвал странным предложение заменить СВПД "сделкой Трампа"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Президент Исламской республики Иран Хасан Рухани, выступая в эфире иранского телевидения, отверг предложение заменить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) "сделкой Трампа", назвав это предложение "странным".

При этом он раскритиковал президента США за постоянное нарушение обещаний.

Рухани призвал Вашингтон вернуться в СВПД, отметив, что Тегеран в ответ мог бы вернуться к полному соблюдению условий ядерной сделки.

Президент Ирана также подверг критике "Европейскую тройку" (Великобританию, Германию и Францию) за запуск механизма урегулирования споров в связи с нарушением Ираном своих обязательств по ядерному соглашению. Он обратил внимание на то, что этим странам не удалось выполнить принятые обещания.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что если СВПД суждено потерпеть окончательный крах, то ему нужна замена - соглашение, выработанное под руководством президента США Дональда Трампа.

"Если мы собираемся избавиться от него, то давайте заменим его соглашением Трампа - вот на что нам имеет смысл обратить внимание", - сказал он. "Я думаю, это был бы большой шаг вперед", - отметил Джонсон.

Британский премьер напомнил, что проблема с нынешней версией СВПД заключается в позиции США, согласно которой ядерная сделка является "ущербной".

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников подписали СВПД, однако в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении экономических санкций против Тегерана. В связи с этим Иран провел поэтапное сокращение своих обязательств по СВПД.

В январе Иран объявил о пятом, финальном шаге по отходу от договоренностей по СВПД. "Иран окончательно откажется от ограничений по ядерной сделке, прежде всего касающихся числа центрифуг. Таким образом, иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений в части производства, включая мощности по обогащению, процентное соотношение и количество обогащенного урана, а также исследования в этой области и дальнейшее развитие программы", - говорилось в распространенном заявлении правительства страны.

При этом отмечалось, что Иран продолжит свое сотрудничество с МАГАТЭ и вернется к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, если санкции в отношении страны будут сняты и учет интересов Ирана будет гарантирован.