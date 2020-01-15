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Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности

Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности
Фото: Reuters

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Россию из Австрии экстрадирован выходец из Армении Гарри Григорянц, обвиняемый в убийстве на территории Красноярского края, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ.

"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 (убийство) Уголовного кодекса РФ", - сказали в ведомстве. По версии следствия, в декабре 1998 года в поселке Солонцы Емельяновского района Красноярского края Григорянц "из личных неприязненных отношений убил своего знакомого".

Обвиняемый скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск. В надзорном ведомстве уточнили, что Григорянц не является гражданином РФ.

В июне 2019 года, узнав, что подозреваемый находится в Австрии, Генпрокуратура России направила зарубежным коллегам запрос о его выдаче. В декабре 2019 года он был удовлетворен.

В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Григорянц доставлен в Москву.

Австрия Генпрокуратура РФ Красноярский край Армения

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