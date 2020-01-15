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Правительство РФ подало в отставку

Украина выйдет из соглашения о сотрудничестве органов финразведки стран СНГ

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины поддержал указ президента Владимира Зеленского о выходе Киева из соглашения о создании совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ.

"Украина продолжает выходить из международных договоров, подписанных в рамках СНГ. Сегодня кабмин поддержал проект указа президента о выходе из соглашения о создании совета руководителей подразделений финансовой разведки стран-участниц СНГ", - говорится в сообщении министерства финансов страны в фейсбуке в среду по итогам правительственного заседания.

"Этот шаг обеспечит сокращение обязательств Украины в рамках СНГ и будет благоприятствовать защите национальных интересов страны", - добавил Минфин.

Соглашение было подписано в 1992 году, однако Украина так и не ратифицировала этот документ.

В мае 2018 года президент Украины Петр Порошенко решил вывести страну из договоров СНГ, которые были подписаны, когда Украина была участником этой организации. Порошенко подписал указ о прекращении участия Украины в работе органов СНГ и закрытии постоянного представительства в штаб-квартире этой организации в Минске.

Украина

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