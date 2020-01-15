Российские космонавты МКС приняли участие в акции против Холокоста

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка присоединились к международной акции в социальных сетях "Мы помним"/"We remember".

На фотографиях, выложенных в социальных сетях каждый космонавт держит в руках лист бумаги, на котором написано на двух языках "Мы помним"/"We remember", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Российского еврейского конгресса (РЕК).

Это акция солидарности всех, кто выступает против любых форм ксенофобии и против повторения трагедии Холокоста в отношении любого народа на Земле.

В России эту интернет-акцию ежегодно в январе проводит РЕК совместно со Всемирным еврейским конгрессом. По традиции она проходит в преддверии "Недели памяти жертв Холокоста" - цикла образовательных, культурных и просветительских мероприятий на федеральном уровне, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января.

По решению ООН для этой памятной даты был выбран тот день, когда Красная армия в 1945 году освободила нацистский лагерь смерти Освенцим.

"Важнейшая цель "Недели памяти" - не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны, заявить о недопустимости любых видов межнациональной ненависти и напомнить о решающей роли Красной армии в спасении евреев Европы", - рассказали журналистам организаторы.

Они отметили, что в акции может участвовать любой пользователь социальных сетей: нужно сфотографироваться с листом бумаги, на котором написано на двух языках "Мы помним"/"We remember", и выложить эту фотографию в соцсеть с хештегами #мыпомним #weremember. К этому посту от себя можно добавить небольшой комментарий.

В январе 2019 года такие посты в соцсетях опубликовали более 1,5 млн. человек из 50 стран - люди разных национальностей и профессий, в том числе первые лица государств и министры. В этом году, когда весь мир отмечает 75-летие Победы над нацизмом, организаторы ожидают новый рекорд по числу участников.