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МИД Турции выразил протест Каиру в связи с задержанием турецкого журналиста

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В МИД Турции вызвали временного поверенного в делах Египта в связи с задержанием накануне вечером в Каире нескольких журналистов агентства "Анадолу".

По данным источников "Анадолу", в Анкаре довели до сведения египетского дипломата жёсткую позицию Турции по вопросу задержания сотрудников турецких СМИ.

Агентство напоминает, что с 2013 года дипломатические отношения между Турцией и Египтом осуществляются на уровне временных поверенных, а не послов.

Накануне вечером полиция Египта провела рейд в офисе информагентства "Анадолу" в Каире. Стражи правопорядка задержали четырех сотрудников агентства, среди них один гражданин Турции.

Турция Египет

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