На Украине завели дело в связи с хакерской атакой, в которой обвиняют спецслужбы РФ

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Национальная полиция Украины открыла уголовное производство и инициирует создание международной следственной группы в связи с хакерской атакой на сайты украинских компаний, в частности, нефтяной компании Burisma Holdins и студии "Квартал 95", которая, считают в Киеве, была совершена спецслужбами РФ.

Как говорится в заявлении, озвученном помощником министра внутренних дел Артемом Миняйло на брифинге в четверг, хакерская атака была совершена для похищения персональных данных сотрудников и завладения электронными письмами руководителей компаний.

Для надлежащего расследования обстоятельств правонарушения Нацполиция инициирует создание совместной международной следственной группы, в состав которой будут приглашены представители Федерального бюро расследований США.

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины по данному факту начал уголовное производство по ч.2 ст.163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч.2 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства Национальная полиция Украины обратилась в ФБР и компанию Area1, обнаружившую признаки хакерской атаки, с просьбой оказать содействие в предоставлении информации, опубликованной в американских СМИ.

"Российский след" в хакерской атака на Burisma

Американская газета The New York Times сообщила ранее в январе, что российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma. По данным издания, попытки взлома начались в начале ноября 2019 года. Также среди целей хакеров были KUB-Gas, Aldea, Esko-Pivnich, Nadragas, Tehnocom-Service и Pari. Все они являются дочерними компаниями Burisma Holdings, которая оказалась в центре скандала, ставшего причиной запуска процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Согласно публикации, предполагается, что хакеры были связаны с подразделением российской военной разведки и использовали фишинговые электронные письма, чтобы получить доступ к именам пользователей и паролям. Согласно изданию, они создавали поддельные сайты дочерних компаний Burisma и отправляли сотрудникам компании электронные письма, предназначенные для внутренней коммуникации. Газета сообщает, что хакерам удалось добыть учетные данные некоторых сотрудников и успешно проникнуть на один из серверов компании.

Также The New York Times сообщила, что в канун Нового года группа российских хакеров пыталась взломать сайт компании "Квартал 95". По данным издания, фишинговые атаки на украинские компании обнаружила американская фирма по кибербезопасности Area1.

Отмечается, что тактика российских хакеров похожа на то, что американские спецслужбы говорят о взломе Россией электронных писем председателя кампании Хиллари Клинтон и Национального комитета Демократической партии во время президентской кампании 2016 года.