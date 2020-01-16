Поиск
ХроникаНовое правительствоОбновлено в 17:59

В МВД Египта назвали "фабрикой троллей" каирское бюро агентства "Анадолу"

Задержанных журналистов турецкого агентства египетская полиция обвинила в распространении ложных новостей

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Египте обвинили журналистов офиса турецкого агентства "Анадолу", задержанных в Каире, в распространении ложных новостей и связях с запрещенными в стране "Братьями-мусульманами" (террористическая группировка, запрещена в РФ), сообщают западные СМИ.

В МВД Египта заявили, что каирское бюро турецкого агентства стало "фабрикой троллей, чьим намерением было распространять содержащие ложную информацию новости относительно ситуации в стране в сферах политики, экономики, безопасности и прав человека".

Также их обвинили в связях с объявленной вне закона в Египте группировкой "Братья-мусульмане".

Ранее на этой неделе полиция Египта провела рейд в офисе информагентства "Анадолу" в Каире. Стражи правопорядка задержали четырех сотрудников агентства, среди них один - гражданин Турции, остальные трое - египтяне. МИД Турции накануне, 15 января, вызывал временного поверенного в делах Египта в связи с этим делом.

С 2013 года дипломатические отношения между Турцией и Египтом осуществляются на уровне временных поверенных.

Египет Каир МВД Анадолу Турция Братья-мусульмане

Новости
Крушение украинского самолета в Иране

Пять стран потребовали от Тегерана компенсаций за сбитый "Боинг"

Пять стран потребовали от Тегерана компенсаций за сбитый "Боинг"

ВЭФ впервые связал с экологией все топ-5 глобальных угроз на ближайшие 10 лет

Счетная палата США сочла незаконной заморозку финансовой помощи Украине

Почти половина миллениалов сочли реальным начало Третьей мировой войны при их жизни

Почти половина миллениалов сочли реальным начало Третьей мировой войны при их жизни

Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров

Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров

Принц Гарри впервые после Megxit принял участие в официальном мероприятии

Принц Гарри впервые после Megxit принял участие в официальном мероприятии

Эрдоган объявил об отправке войск в Ливию

Louis Vuitton сделает украшения из второго крупнейшего алмаза в истории

Louis Vuitton сделает украшения из второго крупнейшего алмаза в истории

Украинская Рада приняла закон, ограничивающий образование на русском языке

Украинская Рада приняла закон, ограничивающий образование на русском языке

Премьер Латвии допустил поставки нефти для Белоруссии через латвийские порты

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');