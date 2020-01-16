В МВД Египта назвали "фабрикой троллей" каирское бюро агентства "Анадолу"

Задержанных журналистов турецкого агентства египетская полиция обвинила в распространении ложных новостей

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Египте обвинили журналистов офиса турецкого агентства "Анадолу", задержанных в Каире, в распространении ложных новостей и связях с запрещенными в стране "Братьями-мусульманами" (террористическая группировка, запрещена в РФ), сообщают западные СМИ.

В МВД Египта заявили, что каирское бюро турецкого агентства стало "фабрикой троллей, чьим намерением было распространять содержащие ложную информацию новости относительно ситуации в стране в сферах политики, экономики, безопасности и прав человека".

Также их обвинили в связях с объявленной вне закона в Египте группировкой "Братья-мусульмане".

Ранее на этой неделе полиция Египта провела рейд в офисе информагентства "Анадолу" в Каире. Стражи правопорядка задержали четырех сотрудников агентства, среди них один - гражданин Турции, остальные трое - египтяне. МИД Турции накануне, 15 января, вызывал временного поверенного в делах Египта в связи с этим делом.

С 2013 года дипломатические отношения между Турцией и Египтом осуществляются на уровне временных поверенных.