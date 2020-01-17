Российский сервис знакомств Mamba собрался выйти на рынок Турции

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Российский сервис знакомств Mamba планирует выйти на турецкий рынок, компания инвестирует в него более 1 млн долларов в 2020 году, пишет в пятницу "Коммерсантъ".

Как рассказал изданию директор по маркетингу компании Петр Бойцов, Турция с ее населением в 80 млн человек для Mamba является приоритетным рынком, "так как плотность мобильной связи в стране составляет 99%, а рост ежегодных установок мобильных приложений имеет двузначные темпы". По его словам, к концу 2020 года Mamba планирует войти в топ-3 самых скачиваемых приложений для знакомств на турецком рынке.

На турецкий рынок компания решила выйти после удачного старта в Израиле, где сервис знакомств заработал в апреле 2019 года, пояснил Бойцов. По итогам октября 2019 года, согласно данным мирового поставщика информации о мобильном рынке App Annie, Mamba была вторым по популярности приложением знакомств в Израиле после okCupid, обогнав Tinder.

Директор российского венчурного фонда Leta Capital Александр Чачава полагает, что в Турции Mamba может добиться успеха в силу того, что "в мусульманских странах молодые люди зачастую больше интересуются сервисами знакомств, поскольку более ограничены в классических способах знакомств".

Mamba давно была популярна у мужской половины населения Турции, отмечает эксперт акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов. Однако он полагает, что из-за особенностей мусульманской культуры сервису будет сложно занять значительную долю рынка и он продолжит ориентироваться в первую очередь на мужскую половину населения, которая хочет познакомиться с девушками из других культур.

В настоящее время среди российских интернет-компаний на рынке Турции заметен "Яндекс", который вышел туда еще в 2011 году.

Сервис Mamba был основан в 2003 году. Компания на 65% контролируется ГК "Финам", остальные 35% принадлежат Mail.ru Group. Согласно информации на сайте Mamba, в сервисе зарегистрировано 40 млн анкет.