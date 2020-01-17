Журналисты в США не смогут пользоваться гаджетами во время раскрытия экономических данных

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Министерство труда США сообщило, что запретит использование любой электроники, в том числе компьютеров, в специальных комнатах, где происходит процедура раскрытия информации новостным организациям о ключевых экономических данных.

На текущий момент ведомство устраивает так называемые "локап-периоды" длиной от 30 до 60 минут, где журналисты получают сведения о таких данных, как, например, уровень занятости и инфляции, и пишут сообщения на компьютерах без доступа к интернету. Статьи выходят в момент публикации данных, когда соединение восстанавливается.

Руководитель Бюро трудовой статистики США (Bureau of Labor Statistics, BLS) Уильям Бич сообщил в письме в четверг, что департаменты Минтруда выразили опасения по поводу безопасности данных, и сослался на доклад от 2014 года, согласно которому несколько новостных организаций, участвующих в "локапах", имеют возможность извлечь выгоду, предоставляя данные трейдерам в формате, который позволяет им получать преимущество.

Сами "локап-периоды" сохранятся, и журналисты смогут задавать вопросы представителям ведомства до выхода данных, отметил Бич. Релизы будут выходить на сайтах Минтруда и в Twitter, а журналисты смогут покидать комнату, чтобы отправить новости, после снятия эмбарго.

Изменения вступят в силу 1 марта, написал Бич. Пока неизвестно, коснутся ли они в том числе данных министерства торговли США, в том числе о ВВП и розничных продажах, которые также предоставляются журналистам министерством труда в ходе "локап-периодов".

"Локап-периоды" не являются обязательными в рамках норм регулирования, однако новостные организации в США пользуются ими в течение почти четырех десятков лет. Их суть заключается в том, чтобы дать журналистам время на анализ показателей, играющих важную роль для рынков, и убедиться в их точности перед публикацией. Аналогичные процедуры используют статистические ведомства и центральные банки в Великобритании и Канаде.