В Пакистане более 80 исламистов осудили после массовых волнений из-за христианки

86 человек получили по 55 лет каждый в связи с делом Асии Биби

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Суд города Равалпинди в Пакистане вынес приговоры в 55 лет тюремного заключения каждому из 86 членов исламской радикальной партии за участие в беспорядках 2018 года в связи с оправданием судом христианки Асии Биби, сообщает в пятницу агентство Associated press.

Христианка Асия Биби после конфликта с односельчанами была приговорена в 2010 году к смерти через повешение в связи с обвинением в оскорблении пророка Мухаммеда. Однако в 2018 году Верховный суд Пакистана оправдал Биби, что в свою очередь вызвало массовые протесты среди исламских экстремистов, которые призывали обезглавить ее.

Суд над членами радикальной партии "Техрик-е-Лаббаик", завершившийся приговорами, длился более года. 86 подсудимым вменяли в вину причинение ущерба общественной собственности, избиение людей и нарушение общественного порядка.

Среди осужденных оказался брат духовного лица Хадима Хуссейна Ризви, возглавляющего партию. В "Техрик-е-Лаббаик" уже пообещали оспорить вердикт суда.

После оправдания Асии Биби власти некоторое время продолжали держать женщину под стражей, чтобы защитить от радикалов. В 2019 году ей позволили выехать из Пакистана в Канаду, чтобы воссоединиться с семьей.