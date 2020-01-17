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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 22:35

В Москве опасаются, что оппозиция в Сирии выпускает боевиков из лагерей за плату

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Москве встревожены информацией о том, что Сирийские демократические силы (СДС) выпускают боевиков из лагерей на северо-востоке Сирии за определенную мзду, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Поступает тревожная информация, мы сейчас ее перепроверяем о том, что за определенную мзду эти самые демократические силы выпускают бандитов, которые начинают расселяться по другим частям сирийской территории", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что РФ "давно предупреждала американских партнеров, которые имеют влияние на СДС, чтобы боевики, которые там находятся под охраной в лагерях в качестве заключенных, чтобы они не разбегались оттуда".

"К сожалению, риск, что это может произойти есть", - заявил Лавров.

СДС - это военный альянс, образованный в 2015 году при поддержке международной коалиции в Сирии, возглавляемой США. Его ядро составляют Курдские отряды самообороны.

Сергей Лавров Сирийские демократические силы Сирия МИД РФ США

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