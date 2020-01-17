"Батькивщина" обвинила премьера Украины в незнании того, кому подается заявление об отставке

В партии считают заявление Алексея Гончарука политическим и не особо верят, что оно будет иметь юридические последствия

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В парламентской фракции "Батькивщина" расценили заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке как сугубо политическое, которое вряд ли будет иметь юридические последствия.

"Не думаю, что это заявление юридическое, я его расцениваю как политическое. Именно поэтому я хотел бы задать вопрос премьеру - так будет заявление в парламенте или не будет?" - сказал в пятницу в кулуарах Рады зампред фракции Сергей Соболев.

"Неужели премьер-министр не знает Конституции и не знает, кому подается заявление об отставке? Пусть откроет соответствующую статью, пусть посмотрит закон о кабинете министров: там четко записано, что премьер подает в отставку в парламенте, который его назначает, который принимает его отставку", - разъяснил Соболев.

Утром в пятницу премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту. "Я пришел на должность выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент", - написал Гончарук в фейсбуке.

Верховная рада 4 октября 2019 года одобрила программу деятельности кабинета министров Украины. Утвержденный документ делает невозможным отставку Гончарука и правительства по мотивам недоверия в течение года.

В то же время, согласно статье 115 Конституции Украины, премьер-министр, другие члены кабинета имеют право заявить Верховной раде об отставке. Отставка премьер-министра, принятие Радой резолюции о недоверии правительству влекут отставку всего кабинета. В этом случае парламент формирует новый состав правительства в сроки и в порядке, определенные Конституцией.