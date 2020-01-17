Поиск
ХроникаНовое правительствоОбновлено в 15:39

На базе НАТО на Сицилии развернуты первые разведывательные беспилотники

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Первые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для сбора разведывательной информации прибыли в пятницу на базу НАТО Сигонелла на Сицилии, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Горд быть свидетелем прибытия первых БПЛА наземного слежения на Сицилию. Наши невооруженные дроны будут предоставлять необходимую разведывательную и иную информацию НАТО, всем 29 странам-союзникам", - написал Столтенберг в своем микроблоге в твиттере.

Генсек НАТО принимает участие в церемонии развертывания БПЛА.

База НАТО Сигонелла на Сицилии используется ВВС Италии и морской пехотой США.

Ранее генсек НАТО сообщал, что альянс разрабатывает новую систему наблюдения с использованием БПЛА, которые будут базироваться в Италии на базе Сигонелла.

НАТО Йенс Столтенберг

Новости

Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров премьер-министра

Первая женщина-директор академии "Грэмми" отстранена за неделю до церемонии

Бывший шеф спецслужбы Армении найден мертвым с огнестрельным ранением

Бывший шеф спецслужбы Армении найден мертвым с огнестрельным ранением

Украина юридически зафиксирует вину Ирана в катастрофе украинского самолета

Украинские министры поддержали премьера, подавшего в отставку из-за аудиозаписи

В Пакистане более 80 исламистов осудили после массовых волнений из-за христианки

Премьер Украины написал заявление об отставке

Премьер Украины написал заявление об отставке

Российский сервис знакомств Mamba собрался выйти на рынок Турции

Капитализация Alphabet превысила $1 трлн

Капитализация Alphabet превысила $1 трлн

Численность населения материкового Китая превысила 1,4 млрд

Численность населения материкового Китая превысила 1,4 млрд
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');