Facebook решила пока не размещать рекламу в WhatsApp

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Facebook отказалась от планов размещения рекламы в популярном мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, компания распустила команду, которая занималась интеграцией рекламы в мессенджер, а результаты ее работы были удалены из кода WhatsApp.

Facebook заплатила за WhatsApp $22 млрд в 2014 году, но сделка до сих пор не принесла обещанных дивидендов, несмотря на то, что сервис используют более 1,5 млрд человек по всему миру.

В 2018 году компания представила планы того, как она собирается больше зарабатывать на мессенджере. Среди прочего, там значилась продажа рекламы. Крис Дэниелc, возглавлявший WhatsApp в то время, называл рекламу "основным способом монетизации" для компании.

Разногласия с руководством Facebook по поводу монетизации WhatsApp стали одной из причин, которые вынудили основателей мессенджера Яна Кума и Брайана Эктона покинуть компанию более полутора лет назад. Эктон и Кум с самого начали планировали создать простой и защищенный сервис без рекламы. Facebook же зарабатывает на рекламе, используя для ее продажи данные пользователей.

Хотя планы размещения рекламных объявлений в чатах отложены, в какой-то момент в будущем все же может появиться реклама в WhatsApp Status - функции, которая позволяет публиковать самоуничтожающиеся фото и видео по аналогии с Instagram Stories, Snapchat и другими, отмечают собеседники WSJ. В ближайшее же время Facebook планирует сосредоточиться на создании функций для бизнес-пользователей, с которых она сможет получать доход.

Представитель WhatsApp отказалась предоставить комментарий изданию.