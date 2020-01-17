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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 18:12

Более 30 туристов сняли с застрявшей канатки в украинских Карпатах

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Около трех часов потребовалось украинским спасателям, чтобы снять более 30 туристов, включая детей, с остановившегося подъемника на горе Погар в Карпатах.

"По состоянию на 19:30, спасательные работы завершены. Всего сняли с подъемника 32 человека, из них пять детей", - сообщила в пятницу вечером пресс-служба главного управления ГСЧС во Львовской области.

Ранее в пятницу около 17:00 спасателям поступила информация о том, что в поселке Славское Сколевского района на горе Погар остановилась канатная дорога, на которой застряли туристы.

Всего к спасательной операции привлекли 14 спасателей и 3 единицы техники.

Украина

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