Более 30 туристов сняли с застрявшей канатки в украинских Карпатах

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Около трех часов потребовалось украинским спасателям, чтобы снять более 30 туристов, включая детей, с остановившегося подъемника на горе Погар в Карпатах.

"По состоянию на 19:30, спасательные работы завершены. Всего сняли с подъемника 32 человека, из них пять детей", - сообщила в пятницу вечером пресс-служба главного управления ГСЧС во Львовской области.

Ранее в пятницу около 17:00 спасателям поступила информация о том, что в поселке Славское Сколевского района на горе Погар остановилась канатная дорога, на которой застряли туристы.

Всего к спасательной операции привлекли 14 спасателей и 3 единицы техники.