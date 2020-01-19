Трамп подтвердил готовность США укреплять пакт о безопасности с Японией

Американо-японскому Договору о сотрудничестве и гарантиях безопасности - 60 лет

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что новые вызовы в мире требуют укрепления Договора о сотрудничестве и гарантиях безопасности между Соединенными Штатами и Японией.

"Поскольку обстановка в области безопасности продолжает меняться и возникают новые вызовы, крайне важно, чтобы наш альянс еще больше укреплялся и углублялся", - сказал Трамп в заявлении, посвященном 60-летию со дня подписания документа.

Президент США выразил уверенность в том, что в будущем вклад Японии во взаимную безопасность "будет продолжать расти, и союз будет продолжать процветать".

В свою очередь премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал договор "нерушимой" и "неподвижной" опорой, "гарантирующей мир в Азии, Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире, обеспечивая при этом процветание", приводит его слова агентство Kyodo.

Абэ добавил, что альянс должен стать еще более устойчивым, чтобы "защищать свободу, демократию, права человека и верховенство закона, чтобы поддерживать весь мир и через 60, и через 100 лет".

В июне прошлого года Трамп заявил на пресс-конференции в Японии, что договор 1960 года, который является стержнем оборонной политики Японии, был "несправедливым" и должен быть изменен, отметив при этом, что он не думает о выходе из пакта.

Договор обязывает Соединенные Штаты защищать Японию, которая в соответствии с конституцией не имеет права ведения войн. В свою очередь Япония предоставляет военные базы, используемые Соединенными Штатами.

Договор был подписан в Вашингтоне 19 января 1960 года.