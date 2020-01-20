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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 21:57

Двое полицейских убиты в результате стрельбы на Гавайях

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Двое полицейских были убиты в результате стрельбы в воскресенье утром в Гонолулу (Гавайи), сообщают местные СМИ.

Согласно их данным, двое полицейских были убиты, еще один был тяжело ранен в результате стрельбы, которая произошла около 10 часов утра.

Инцидент, как сообщается, начался, когда подозреваемого выселили из дома, а в ответ он ударил ножом своего домовладельца. После чего подозреваемый открыл огонь по прибывшим на место полицейским, а позже поджег дом.

Сообщается, что по меньшей мере четыре дома были уничтожены пожаром.

Мэр Гонолулу Кирк Колдуэлл назвал произошедшее "беспрецедентной трагедией" для штата.

"Это беспрецедентная трагедия не только для города и округа Гонолулу, но и для всего штата Гавайи. Я хотел бы выразить мои глубочайшие соболезнования семье и друзьям обоих офицеров, а также всему полицейскому управлению Гонолулу", - написал он в своем твиттере.

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