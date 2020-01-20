Власти Финляндии заинтересовались проектом скоростной ж/д дороги Москва - Хельсинки

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Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Власти Финляндии заинтересованы в проекте создания железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Хельсинки.

"Финская сторона на встрече подняла вопрос о ВСМ Хельсинки-Москва. Было решено обмениваться информацией о ходе инфраструктурных проектов в части высоких скоростей", - сообщили в пресс-службе РЖД в понедельник.

Вопросы сотрудничества России и Финляндии в железнодорожной сфере 16 января обсудили генеральный директор РЖД Олег Белозеров и министр международного развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари.

О том, что финское правительство заинтересовано в запуске высокоскоростного поезда из Москвы в Хельсинки, сообщил в понедельник РБК. "У Финляндии есть интерес к такому проекту, который помог бы увеличить поток туристов в обоих направлениях, и мы готовы продолжать обсуждение с вашим правительством", - сказал изданию Скиннари по итогам визита в Москву.

РЖД при реализации ВСМ Москва-Петербург видят потенциал транзита до Хельсинки, сообщал ранее заместитель генерального директора РЖД Олег Тони. "Потом (после реализации ВСМ - ИФ) можно рассматривать в перспективе транзит до Хельсинки. Пересадка на Ладожском вокзале, и можно достаточно быстро доехать из Москвы в Хельсинки", - говорил он.

Планы строительства ВСМ в России

Как сообщалось, РЖД ожидают, что окончание строительства ВСМ Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород может состояться в 2026 году. В целом стоимость строительства ВСМ предположительно оценивается в 2,3 трлн рублей.

До конца 2019 года планировалось провести сравнительный анализ параметров проектирования и принятых основных проектных решений обоснования инвестиций в строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург и проектной документации ВСМ Москва - Казань. Кроме того, планировалось провести пересчет сметной стоимости обоснования инвестиций в строительство ВСМ в текущий и прогнозный уровень цен.

В последние несколько лет активно прорабатывался вариант строительства ВСМ Москва - Казань с возможностью продления на Урал и создания на ее основе транзитной магистрали между Европой и Китаем. Предполагалось, что строительные работы могут начаться в 2019 году - с участка Железнодорожный (Подмосковье) - Гороховец (Владимирская область). Однако в 2018 г. вновь был реанимирован проект строительства высокоскоростной линии Москва - Санкт-Петербург.

В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин поддержал идею проектирования ВСМ Москва - Петербург. Проектирование этого участка может занять три года, говорил в сентябре того же года заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев.

ВСМ Москва - Петербург, в случае ее запуска, облегчит выход грузов по Транссибирской магистрали с Урала в направлении Северо-Запада РФ, заявлял бывший заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин. По его словам, запуск ВСМ на этом маршруте позволит компании перейти к специализации целых направлений с разделением на грузовые и пассажирские линии и внедрить передовые технологии перевозки грузов, снизив себестоимость перевозки и содержания инфраструктуры.