Число перебежчиков из КНДР в Южную Корею рекордно сократилось в 2019 году

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Число граждан Северной Кореи, которые в 2019 году бежали из страны на юг, стало рекордно низким почти за 20 последних лет - с 2001 года, говорится в заявлении министерства Южной Кореи по делам объединения, которое цитирует сингапурский телеканал Channel NewsAsia.

Так, в 2019 году в Южную Корею бежали 1047 северокорейцев, а всего с 1948 года по состоянию на конец декабря минувшего года, на Юг бежали более 33,5 тыс. граждан КНДР, отмечается в заявлении, распространенном в понедельник.

При этом, среди всех перебежчиков из Северной Кореи в прошлом году 81% - женщины. Channel NewsAsia отмечает, что для женщин предпринять попытку бегства в Южную Корею легче, поскольку женщины в КНДР не всегда официально трудоустроены, и им проще скрыть от властей свое отсутствие.

Наибольшее число удачных попыток бегства было предпринято северокорейскими гражданами в 2009 году - 2914. Однако после прихода к власти Ким Чен Ына в 2011 году это число начало снижаться.