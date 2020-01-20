На родине Зеленского осквернили памятник жертвам Холокоста

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Памятник жертвам Холокоста, установленный в Центрально-Городском районе города Кривой Рог Днепропетровской области Украины, был поврежден неизвестными, сообщает отдел коммуникации управления региональной полиции в понедельник.

По данным правоохранительных органов, о повреждении памятника сообщили накануне, 19 января, местные жители. О том, насколько серьезно пострадал монумент, не говорится.

"По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также задержания причастных к его совершению лиц", - говорится в сообщении.

В то же время на фотографиях, которые опубликовал в своем твиттере посол Израиля на Украине Джоэль Лион, видно, что на мемориальной стеле, установленной в память о погибших во Вторую мировую войну евреях Криворожья, вандалы закрасили красной краской надпись.

"За несколько дней до международного Дня памяти жертв Холокоста, монумент жертвам Катастрофы в Кривом Роге, недалеко от дома родителей президента Украины Владимира Зеленского, пострадал от вандализма. Я надеюсь, что справедливость восторжествует", - написал посол.