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Гендиректор британской BBC уходит в отставку

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Генеральный директор британской телерадиовещательной корпорации BBC Тони Холл уходит в отставку летом 2020 года, сообщает в понедельник пресс-служба BBC.

"Если бы я следовал зову сердца, я бы в самом деле никогда не захотел бы уйти. Однако я считаю, что важная часть деятельности руководителя - умение поставить интересы компании на первое место", - написал Холл в письме сотрудникам BBC.

Холл пояснил, что в настоящее время у BBC есть две программы развития - до 2022 года и до 2027 года, и он считает, что ими обеими должен заниматься один и тот же человек - его преемник.

В течение нескольких недель BBC начнет искать кандидата на должность гендиректора как внутри корпорации, так и за ее пределами.

Холл занял должность гендиректора BBC в 2013 году, ему 68 лет. В BBC он начал работать в 1973 году в качестве стажера. Затем он стал продюсером нескольких новостных программ, а после этого редактором основной новостной программы BBC Nine O'Clock News на телеканале BBC1. В 1990 году Холл стал директором новостного подразделения корпорации BBC News and Current Affairs. В 1999 году он выдвигал свою кандидатуру на должность генерального директора BBC, однако потерпел неудачу и получил этот пост спустя 14 лет.

Холл является членом британской палаты лордов. Он женат, у него двое детей.

BBC Тони Холл

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