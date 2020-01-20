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Еврокомиссия выделит 900 млн евро в 2020 году на гуманитарную помощь

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Европейская комиссия объявила в понедельник об утверждении своего бюджета на гуманитарную помощь в 2020 году, который составит 900 млн евро.

"Гуманитарная помощь ЕС позволяет нам спасать миллионы жизней во всем мире, задействуя всемирную солидарность ЕС. Однако гуманитарные кризисы становятся все более сложными и серьезными. Даже при том, что конфликты остаются главной причиной голода и перемещения людей, эти явления сильно усугубились из-за климатических изменений. Долг Европы - проявлять солидарность и поддерживать тех, кто в ней нуждается", - заявил член Еврокомиссии по управлению кризисами Янез Ленарчич.

При этом он отметил, что гуманитарная помощь ЕС зависит от возможностей доступа к нуждающимся, чтобы организации, оказывающие помощь, могли выполнять свою миссию по спасению жизней.

В материалах Еврокомиссии говорится, что ЕС является крупнейшим в мире поставщиком гуманитарной помощи и помогает людям в более чем 80 странах.

Из общего бюджета сумма в 400 млн евро выделяется на программы в Африке. Средства будут использованы для людей, пострадавших от затяжных конфликтов в Демократической Республике Конго, от продовольственного кризиса в Сахеле, а также для перемещенных лиц из-за проявлений насилия в Южном Судане, Центральноафриканской Республике, в районе озера Чад.

На Ближнем Востоке пакет помощи в 345 млн евро послужит для пострадавших от кризиса в Сирии и для беженцев в соседних с ней странах. Средства также предусмотрены для критической гуманитарной ситуации в Йемене.

Сумма в 111 млн евро запланирована для Азии и Латинской Америки. В частности, помощь предназначена для наиболее уязвимого населения, пострадавшего от кризиса в Венесуэле, и для беженцев в соседних странах.

Евросоюз также продолжит помощь Афганистану и поможет населению рохинджа в Мьянме и Бангладеш.

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