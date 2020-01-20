Тысячи активистов за права на оружие вышли на демонстрацию в американском Ричмонде

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Тысячи американцев, выступающих за сохранение в полном объеме прав на хранение и ношение оружия, в понедельник вышли на акцию в столице штата Вирджиния Ричмонд, сообщает The Wall Street Journal.

После усиленной проверки службами безопасности на предмет ношения оружия демонстрантов пускали на площадь перед Капитолием штата Вирджиния.

Однако многие активисты собрались на прилегающих к площади улицам, причем у некоторых были пистолеты и длинноствольное оружие, которое было разрешено к ношению за пределами отведенной для митинга зоны.

СМИ отмечают, что митинг был организован противниками законодательных мер в сфере контроля оборота оружия, предложенных Демократической партией, члены которой заседают в администрации штата.

В частности, демократы предложили запретить использовать для оружия магазины с более чем 10 патронами, приобретать более одной единицы оружия в месяц, а также предложили разрешить судебным властям конфисковывать оружие у частных лиц, чье поведение признано опасным. Однако запрет на продажу полуавтоматического оружия не получил поддержки.

В свою очередь противники этих инициатив называют их нарушением Второй поправки к Конституции США, которая гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия.

Ранее губернатор этого штата демократ Ральф Нортэм объявил о режиме чрезвычайной ситуации в районе проведения демонстрации противников ограничений оборота оружия. Меры безопасности вокруг Капитолия были усилены: на место событий были отправлены дополнительные силы полиции с целью предотвращения возможных беспорядков.

По данным СМИ, многие из митингующих выступали в поддержку президента США Дональда Трампа и призывают избрать его на второй президентский срок.

В понедельник Трамп в твиттере поддержал протестующих.

"Демократическая партия в Великом Содружестве (штате - ИФ) Вирджиния усердно работает над тем, чтобы лишить нас прав, предусмотренных Второй поправкой. Это лишь начало. Не позвольте этому случиться, голосуйте за республиканцев в 2020 году", - написал президент.

СМИ напоминают, что Верховный суд США ранее подтвердил право на хранение оружия дома. В то же время суд оставил на усмотрение властей штатов определение того, как можно перевозить то или иное оружие.