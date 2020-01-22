Восемь человек погибли при обстреле окраины Алеппо в Сирии

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Незаконные вооруженные формирования не прекращают обстрелы населенного пункта Захра на западной окраине крупнейшего города в Сирии - Аллепо, в результате обстрела боевиками погибло восемь мирных жителей, из них один ребенок, еще тринадцать - ранено, сообщили в среду в местном госпитале.

"В населенном пункте Захра провинции Алеппо несколько дней назад в результате обстрелов также были ранены мирные жители, их доставили в госпиталь. Поступили три человека, один из них скончался. У двоих ранения в спину и ноги, все раны осколочные. У одного пострадавшего неопасные травмы, у второго - тяжелое состояние", - отметил заведующий нейрохирургическим отделением местного госпиталя Абдель Нур.

Поселок Захра находится на осадном положении уже шесть лет, боевики неоднократно пытались его захватить. До войны это был один из самых престижных пригородов Алеппо.

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. Большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра".