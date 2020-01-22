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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 11:48

В Петербурге погиб отставной подполковник полиции Казахстана

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Следователи в Петербурге разбираются в обстоятельствах смерти пожилого мужчины, который, согласно сообщениям СМИ, скончался после избиения подростками.

Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД в среду, инцидент между группой подростков и 62-летним мужчиной произошел накануне у дома на Дегтярной улице. Позже мужчина был госпитализирован с травмами головы, которые стали для него смертельными.

Отмечается, что материалы полицейской проверки уже переданы в СКР. Несовершеннолетние участники конфликта опрошены и отпущены.

Между тем в СМИ появились сообщения, что подростки избили пенсионера за сделанное замечание, и смерть пенсионера наступила в результате полученных от этого травм.

В свою очередь пресс-служба городского управления СКР отмечает, что эта информация, по предварительным данным, не соответствует действительности: характер травм свидетельствует в пользу того, что мужчина получил травму в результате падения у входа в свою квартиру. Уточняется, что погибший пенсионер - 1957 года рождения

В СКР добавили, что по факту смерти мужчины проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении дела.

Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, скончавшийся является ветераном МВД Казахстана, подполковником, который вышел в отставку и переехал в Петербург.

Петербург

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