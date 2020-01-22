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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 11:48

Путин из-за плотного графика в Израиле сможет встретиться с Зеленским только "на ногах"

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Украинская сторона запрашивала возможность организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Израиле на памятных мероприятиях, посвященных Холокосту, однако из-за плотного графика главы российского государства все его встречи с иностранными коллегами могут состояться только "на ногах", сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

"Как я уже сказал, программа очень насыщенная, и, если и будут отдельные встречи, они будут только "на ногах" и будут носить весьма короткий характер", - сказал он журналистам на брифинге, отвечая на вопрос "Интерфакса" о возможности встречи Путина в Израиле с Зеленским и вице-президентом США Майком Пенсом. При этом от отметил, что запросы о встрече с Путиным поступали, в том числе и от украинского президента.

"Конечно, президент, во всяком случае, пожмет руку основным участникам. Это неизбежно. Состоятся ли продолжительные беседы - это весьма сомнительно. Просто физически нет времени", - продолжил помощник президента.

Израиль Владимир Путин Владимир Зеленский

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