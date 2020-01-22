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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 20:11

В Бейруте продолжились столкновения противников нового правительства с полицией

В Бейруте продолжились столкновения противников нового правительства с полицией
Фото: АР/ТАСС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Столкновения протестующих против мер нового правительства Ливана и полицейскими происходят в Бейруте, сообщает в среду межарабский телеканал "аль-Джазира".

По его данным, участники акций протестов закидывают полицейских камнями, полиция вынуждена применять водометы. Столкновения происходят в том числе и близ здания ливанского парламента.

Протесты начались после того, как накануне новый ливанский премьер Хасан Диаб сообщил, что его кабинет будет применять новые методы, в частности, в сфере экономики и финансов.

Ливан до этого жил в состоянии политического вакуума, поскольку кабинет министров не удавалось сформировать на протяжении трех месяцев, напоминает телеканал. Предыдущее правительство ушло в отставку на фоне протестов, начавшихся в октябре из-за сложной экономической ситуации в стране.

Ливан Бейрут

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