Макрон вступил в перепалку с полицией у церкви в Иерусалиме

Аналогичный инцидент в израильском городе произошел в 1996 году с Жаком Шираком

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В Старом городе Иерусалима на входе в базилику Святой Анны в среду произошла словесная перепалка между президентом Франции Эммануэлем Макроном и полицией Иерусалимского округа, сообщил в среду портал израильской газеты "Едиот ахронот".

По ее данным, Макрон был возмущен тем, что полиция хотела войти с ним в церковь. "Все знают правила. Мне не нравится то, что вы сделали. Теперь убирайтесь отсюда", - обратился Макрон к полицейским.

"Никто не хотел никого провоцировать. Пожалуйста, уважайте правила, которые существуют на протяжении веков. Все будут уважать правила", - добавил Макрон, обращаясь к сотрудникам израильских сил безопасности.

"Едиот ахронот" уточняет, что в церкви размещены сотрудники иерусалимской полиции. Газета напоминает, что аналогичный инцидент произошел в 1996 году, когда бывший президент Франции Жак Ширак вступил в перепалку с сотрудниками сил безопасности Израиля у Храма Гроба Господня. Тогда полиция защищала Ширака от граждан Восточного Иерусалима, которые пытались пожать президенту руку.

Макрон прибыл в Иерусалим на форум памяти Холокоста, который состоится в четверг, 23 января.