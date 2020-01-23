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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 04:01

Аэропорт столицы Австралии закрыт из-за лесных пожаров

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Лесные пожары вблизи Канберры вынудили австралийские власти в четверг временно закрыть столичный аэропорт на обслуживание пассажирских рейсов.

Эта мера позволит использовать летное поле и взлетно-посадочные полосы для самолетов, задействованный в тушении пожаров, сообщили местные власти.

Высокая температура воздуха и сильный ветер привели к возникновению новых очагов возгорания в нескольких районах на востоке страны.

Столичное подразделение агентства по чрезвычайным ситуациям сообщило, что неконтролируемый огонь к югу от аэропорта представляет непосредственную угрозу жителям трех пригородных районов.

"Пожар может представлять угрозу для жизни непосредственно по пути распространения. Люди в этих пригородах находятся в опасности и должны немедленно искать убежище, поскольку огонь приближается", - говорится в сообщении, распространенном агентством.

Австралия с сентября прошлого года охвачена беспрецедентной волной лесных пожаров, которые уже нанесли огромный ущерб населению, растительному и животному миру.

Австралия Канберра

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