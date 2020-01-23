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Россия вместе с Кенией и Угандой заняла 137-е место в рейтинге коррупции

Россия вместе с Кенией и Угандой заняла 137-е место в рейтинге коррупции
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Россия по итогам 2019 года заняла 137-е место в индексе восприятия коррупции, составленном международной организацией Transparency International.

Как сообщается в четверг на сайте организации, занимающейся проблемой коррупции в мире, эту позицию вместе с Россией разделили Уганда, Мавритания, Кения, Ливан, Либерия, Доминиканская Республика, Парагвай и Папуа - Новая Гвинея. В 2019 году (как и годом ранее) РФ набрала 28 баллов в рейтинге Transparency International из 100 возможных. В 2018 году Россия заняла 138 место в индексе восприятия коррупции.

Согласно данным Transparency International, в последние годы положение РФ в рейтинге остается относительно стабильным - с 2015 по 2019 года страна набирала 28-29 баллов. Первое место в рейтинге 2019 года принадлежит Новой Зеландии, за ней идет Дания (у обоих по 87 баллов). Замыкает тройку Финляндия (86 баллов). В конце списка из 180 стран - Сомали (9 баллов), Южный Судан (12 баллов) и Сирия (13 баллов).

Максимальное число баллов в этом рейтинге означает минимальный уровень восприятия коррупции, а минимальное число баллов - максимальный уровень восприятия. Этот рейтинг выходит ежегодно с 1995 года, он создается на основе опросов бизнесменов и экспертов по всему миру. Для составления рейтинга 2019 года были проведены 13 опросов.

Transparency International Кения Уганда

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