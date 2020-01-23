Трамп установил рекорд по числу твитов за сутки

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп 22 января написал в твиттере 142 сообщения, установив личный рекорд по числу твитов за время президентства, сообщил ресурс Factbase, который следит за деятельностью президента в соцсетях.

Предыдущий рекорд был отмечен 12 декабря 2019 года. Личный абсолютный рекорд - 162 твита - Трамп установил, когда еще не был президентом, 5 января 2015 года.

Трамп завел аккаунт в твиттере в марте 2009 года. Сейчас у него 71,4 млн подписчиков. Ранее он говорил, что пишет в твиттере сам. Он отмечал, что не в восторге от такого способа коммуникации, но ему приходится это делать, поскольку так он может общаться с избирателями напрямую, не обращаясь к СМИ.